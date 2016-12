S krvavo glavo obležal pod oknom

reba je bilo razbiti okno, da so prišli do nesrečnega moškega. Foto Marko Feist

DOMŽALE – Ogljikov monoksid ali tihi ubijalec, kot tudi pravijo strupenemu plinu, je v zadnjih letih v Sloveniji zahteval že več življenj. Najhuje pri njem je ravno to, da je brez vonja, nima pa niti barve in okusa, kar seveda z drugimi besedami pomeni, da ga človek s čutili ne more zaznati. Ubijalska moč plina, ki ga s kratico zapišemo CO, se je v petek spet izkazala za povsem resnično.

