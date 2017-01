S kreditno kartico zapravljala na tuje stroške

KRANJ – Kranjski kriminalisti so kazensko ovadili dva domačina, ki sta sredi lanskega leta v več primerih uporabila kreditno kartico druge osebe in z njo opravljala dvige na bankomatih, vplačevala stave in opravljala še nekatere druge transakcije v skupni vrednosti skoraj 10.000 evrov, so sporočili iz PU Kranj.

Do kreditne kartice in pripadajoče PIN-kode je po naključju prišel eden od njiju, oba pa sta si pri njeni uporabi prilaščala denar, dokler kartica ni bila preklicana in dejanje prijavljeno.