S krajo naredil za 450 evrov škode

ŠMARTNO OB PAKI – V ponedeljek so bili celjski policisti obveščeni o tatvini.

Neznanec je v Podgori pri Šmartnem ob Paki poškodoval ograjo in obešanko ograjenega območja in iz dveh delovnih strojev odtujil okoli 350 litrov nafte. Podjetje iz Avstrije je oškodoval za najmanj 450 evrov, so še zapisali na PU Celje.