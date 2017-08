S kolom nad domače, za tem še nad avtomobila in policiste

MURSKA SOBOTA – Kot je znano so lendavski policisti so minulo nedeljo, 20. avgusta, okoli poldneva imeli kar nekaj dela z domnevno opitim 31-letnim, A. H. iz Lendave, sicer specialnim povratnikom med storilci tovrstnih kaznivih dejanj. V Gornjem Lakošu je namreč omenjeni, ki se je mudil na obisku, najprej pričel žaliti prisotne in se kmalu za tem nadnje želel spraviti še fizično. Ti so ga uspeli nekoliko obvladati in na pomoč poklicali policijo.

Med tem, ko so čakali na prihod policistov, je 31-letnik v roke vzel kol in se najprej spravil nad dva osebna avtomobila, katerima je polomil stekla, za tem pa se je ob prihodu policistov zapodil še proti njim in jim ob tem grozil. 31- letnik ni upošteval njihovih zakonitih ukazov, zaradi česar so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje na PP Lendava. Vodja OKC PU Murska Sobota Dejan Bagari nam je povedal, da policisti pri tem niso bili poškodovani, že pred tem naj bi se poškodoval A. H. Zoper osumljenca, kateri se je pri storitvi teh dejanj tudi sam poškodoval, bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari (220. člen KZ-1), kaznivih dejanj ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru (127. člen KZ-1) in kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi (299. člen KZ-1). Osumljeni A. H. je, potem ko so mu v murskosoboški bolnišnici oskrbeli rane, bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Murski Soboti, Milanu Regvatu. Slednji je zoper njega, kot specialnega povratnika, na predlog okrožne državne tožilke Desanke Novak, odredil 30-dnevni pripor.

Kot smo izvedeli je osumljenec na sodišče priveden z mavcem na roki, in ker je za podobna kazniva dejanja že odgovarjal, je preiskovalni sodnik brez pomislekov odredil pripor, in sicer zaradi ponovitvene nevarnosti. Čeprav je bil pred preiskovalnim sodnikom kar miren in priden, osumljenemu A. H. , grozi kar visoka zaporna kazen, in sicer je maksimalno možno, da dobil štiri leta in šest mesecev zapora, in sicer, po 127. členu KZ-1 RS (Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem orodju ali kakšnem drugem sredstvu, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom) do šestih mesecev. Po 220. člen8 (Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom) do dveh let ter po 299. členu (Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo, prepreči uradni osebi uradno dejanje, ki ga je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje z zaporom) od treh mesecev do dveh let.