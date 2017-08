S kolom je udarjal vse, policisti so ga komaj ukrotili

MURSKA SOBOTA – Lendavski policisti so obravnavali domnevno opitega 31-letnega domačina A. H., specialnega povratnika med storilci tovrstnih kaznivih dejanj. V Gornjem Lakošu, kjer je bil na obisku, je namreč 31-letnik najprej začel žaliti ljudi okoli sebe in se kmalu nanje hotel spraviti še fizično. Uspelo jim ga je nekoliko obvladati in na pomoč poklicati policijo.

Ko so čakali policiste, je 31-letnik v roke vzel kol in na dveh avtomobilih polomil stekla, ko so možje v modrem le prišli, pa se je zakadil še proti njim in izrekel nekaj groženj. Ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga morali vkleniti in odpeljali so ga v pridržanje na Policijsko postajo Lendava. Vodja OKC PU Murska Sobota Dejan Bagari je povedal, da policisti niso bili ranjeni. Se pa je med razgrajanjem ranil 31-letnik, ki ga čaka ovadba zaradi suma storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

A. H. je bil, potem ko so mu v murskosoboški bolnišnici oskrbeli rane, priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Murski Soboti Milanu Regvatu, ta pa je zoper njega, kot specialnega povratnika, na predlog okrožne državne tožilke Desanke Novak odredil 30-dnevni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Čeprav je bil pred preiskovalnim sodnikom miren in priden, osumljenemu A. Š. grozi kar visoka zaporna kazen, v najslabšem primeru bo za rešetkami moral preždeti kar nekaj let.