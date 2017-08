S kolesom zapeljal naravnost pred avto

DOMŽALE – V Bolkovi ulici na Homcu sta v sredo okrog poldneva trčila osebni avto in kolesar. Nesrečo je zakrivil slednji, ko je nenadoma zapeljal na prednostno cesto, ne da bi se prepričal, ali lahko to varno stori. Takrat je mimo pripeljal avto in trčenju se nihče od njiju ni mogel izogniti. Gasilci CZR Domžale so nemudoma prihiteli ranjenemu kolesarju na pomoč in ga oskrbeli ter prenesli do reševalnega vozila, to ga je odpeljalo v ljubljanski klinični center. Na Obali pa sta jo istega dne skupila pešca. Okrog 19. ure je voznik, ki je vozil od Lucije proti Portorožu, trčil v peško, ki je cesto pravilno prečkala na prehodu, in jo lažje ranil, slabo uro pozneje pa je pešca zbil avto v Izoli. Tudi tokrat ni bil pešec nič kriv, saj je cesto v križišču prečkal na prehodu, ko ga je zbil voznik, ki je zavijal desno. S prednjim delom avtomobila ga je zadel v levi bok, nato pa, namesto da bi ustavil in se prepričal, ali je z njim vse v redu, odpeljal. Policisti so pobeglega voznika včeraj še iskali.

Na severozahodu države so policisti ustavili štiri brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na Štajerskem pa so imeli možje v modrem precej opravka z vozniki, ki so za volan jeklenega konjička sedli kar brez veljavnega dovoljenja. V okolici Podlehnika sta v sredo zjutraj trčila voznika avtomobilov, stara 36 in 70 let. Ranjen ni bil nihče, a brez posledic je moška le ne bosta odnesla, saj sta oba vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, mlajši tudi močno pijan. V litru izdihanega zraka je imel kar 0,93 miligrama alkohola. Oba sta ostala brez avtomobilov. Policisti Policijske postaje Podlehnik so ustavili tudi 53-letnega voznika, ki je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pijan, v izdihanem zraku je imel 0,64 miligrama alkohola, za nameček je vozil neregistrirano osebno vozilo. V okolici Ormoža se je huje ranil tudi voznik motornega kolesa, ki je trčil v avto. Moški je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njegov motor tudi ni bil registriran. Vsem trem prometnim nesrečam je po podatkih policistov botrovala tudi neprilagojena hitrost.