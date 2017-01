S kolesom po napačni strani, trčil v passata

LJUBLJANA – V petek okrog 15.50 so policiste obvestili o prometni nesreči z udeležbo kolesarja na Zaloški cesti.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 60-letni kolesar zaradi nepravilne strani in smeri vožnje povzročil prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen še 51-letni voznik osebnega vozila VW passat.

Kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center.

Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe, so sporočili iz PU Ljubljana.