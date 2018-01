S kokainom in heroinom bi iztržili skoraj dva milijona evrov

LJUBLJANA – V preteklih dneh so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opravili več dejavnosti zaradi suma tihotapljenja drog.

Razkrili so hudodelsko združbo z najmanj osmimi člani, ki jo je vodil 33-letni državljan Slovenije z območja Ljubljane. Člani so bili še 30-, 31- in 35-letnik, slovenski državljani z območja Ljubljane, 67-letni državljan Slovenije z območja Maribora, 66- in 75-letnik, državljana Slovenije z območja Kopra, ter 35-letni državljan Bosne in Hercegovina, ki tam tudi prebiva. Vloge so imeli točno določene in tudi hierarhično razporejene.

Hudodelska združba je nameravala na območju Slovenije, Hrvaške, Italije in Španije pretihotapiti veliko količino prepovedanih drog na relaciji Balearsko otočje (špansko otočje v zahodnem delu Sredozemskega morja)–Italija–Slovenija z zato prirejenim plovilom (katamaranom).

Policija je pri osumljencih opravila osebne in hišne preiskave.

Med begom trčil v policiste

Del akcije je bilo tudi sredino dogajanje v bližini ljubljanskih Žal, ko so policisti s filmsko akcijo prijeli dva osumljenca. Preiskovalci NPU so tako v sredo jutranjih urah izvedli zaključne akcije. Pri tem so pred stanovanjskim blokom v Ljubljani opazili vozilo, v katerem sta bila osumljenca. Osumljeni, ki je vozil, je s pospešeno vožnjo zapeljal proti krožišču v bližini Davčne ulice, kjer so ga dohiteli kriminalisti s civilnim službenim vozilom ter ga poskusili z uporabo zvočnih signalov in modro rotacijsko lučjo na Savski ulici ustaviti.

Osumljeni znakov policije z namenom pobega ni upošteval in je nadaljeval vožnjo proti krožišču. Kriminalisti so ga nato prehiteli in zapeljali pred njega, nakar je osumljeni z vozilom zapeljal desno z namenom, da se izogne prijetju, pri čemer sta ga po desni strani že dohitela kriminalista z drugim civilnim službenim vozilom, ki sta prav tako uporabljala zvočne signale in modro rotacijsko luč. Osumljeni se je pri tem skoraj popolnoma ustavil, saj je na svoji desni strani zaznal službeno vozilo, nato pa nenadoma spet močno pospešil proti službenemu vozilu.

Osumljeni je tako z desno polovico sprednje strani svojega vozila trčil v zadnja leva vrata službenega vozila. Pri zaustavljanju je osumljenec z vozilom trčil v civilno vozilo policije in vožnje ni mogel več nadaljevati, zaradi česar so kriminalisti izstopili iz svojih vozil, pristopili k vozilu osumljencev in oba osumljena z uporabo telesne sile izvlekli iz vozila.

Kriminalci ob najmanj 1,8 milijona

Med preiskavo njunega osebnega avtomobila so poleg kratkocevnega orožja in streliva odkrili skoraj dva kilograma heroina in kilogram kokaina. Za oba osumljenca je bilo odrejeno policijsko pridržanje.

V okviru preiskav je policija zasegla skupaj skoraj 30 kilogramov heroina in devet kilogramov kokaina ter več kosov kratkocevnega in dolgocevnega orožja, dušilce zvoka, več sto kosov streliva različnega kalibra in kilogram plastičnega eksploziva. Poleg tega so zasegli tudi več različnih elektronskih naprav za komunikacijo, predmetov, ki se uporabljajo za pakiranje prepovedanih drog, ter drugih predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku. Za zaseženi kokain in heroin bi iztržila najmanj 1,8 milijona evrov, so sporočili iz policije.