S kamenjem nad varuhe reda

NOVO MESTO, SOVINEK – Rozika Brajdič je prst pomočila v blazinico s črnilom in ga nato pritisnila na sodni zapisnik. Za njen podpis je šlo, pisati namreč ne zna. Na novomeško sodišče je iz Sovinka prišla v družbi hčerke Arenke Hudorovac, bi pa morala k njima na zatožno klop sesti tudi Darinka Hudorovac, nekdanja partnerica Srečka Brajdiča, a znova ni stopila pred roko pravice, prisilna privedba je bila namreč spet neuspešna in sodnik Boštjan Kovič ji je prek Rozike in Arenke zažugal, naj se nikar ne izogiba pozivom, sicer bo pristala v priporu. Sodišče ima namreč kar precej težav, da bi vse tri hkrati prišle na sodišče in da bi lahko končno razjasnili, kaj se je dogajalo 15. marca 2010, ko so se pogumno spravile nad šest policistov.



Tistega dne, ura je bila pol devetih zjutraj, so črnomaljski policisti med kontrolo prometa s svetlobnimi in zvočnimi signali želeli ustaviti voznika avtomobila, a ta njihovih znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Šlo je za takrat 25-letnega Srečka Brajdiča, večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, za katerega je bila celo izdana odločba o zasegu avtomobila. Zato so se policisti zapeljali za njim v romsko naselje v bližini Črnomlja, v Sovinek. Srečko, ki ni imel vozniškega izpita, je zapeljal do doma svoje mame Rozike, uspelo mu je še z avtomobila sneti registrske tablice, ki tako ali tako niso pripadale temu avtu, nato pa jo je ucvrl v gozd. Ker so se policisti odločili, da postopek zasega izpeljejo do konca, in so že poklicali vlečno službo, so se jim po robu postavile domačinke, poleg treh prej omenjenih še mladoletna Mateja Hudorovac, zbralo se je tudi več otrok.



Najprej so se policisti naposlušali sočnih kletvic pa očitkov, da tam nimajo kaj iskati, potem pa so Rominje prijele, kar jim je prišlo pod roke, in to metale proti možem postave. Šlo je za kamenje, polena in opeke, hkrati pa so se brez strahu in spoštovanja pomikale proti možem v modrem, tako da šesterici policistov ni preostalo drugega, kot da se vročekrvnim ženskam postavijo po robu. Eden je vzel plinski razpršilec, zaradi česar so se dekleta začasno pomirila, ko pa so policisti sedli v službena vozila, so nadaljevala obmetavanje. Nihče od mož postave ni bil ranjen, je pa eden od kamnov letel povsem blizu policistove glave, pravzaprav bi ga dobil v glavo, če se ne bi na opozorilo kolega še pravi čas sklonil.