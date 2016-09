S hojico trčil v pacientko in udaril zdravnico

LJUBLJANA – V sredo malo po 13. uri so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v zdravstveni ustanovi na območju Šiške. Posredovali so policisti, ki so ugotovili, da je ‎44-letni moški verbalno žalil zdravstveno osebje. Na pozive pacientov, naj pokličejo policijo ali varnostnike, se je kršitelj odzval tako, da se je s hojico, ki jo uporablja za hojo, zaletel v pacientko. Posredovala je zdravnica, ga opozorila na neprimerno vedenje, on pa jo je nato udaril.

Med postopkom policistov je kršitelj tožil nad bolečinami, zato so ga prepeljali v UKC Ljubljana, policija pa bo po vseh zbranih obvestilih zoper njega podala kazensko ovadbo. Pacientko je v incidentu lažje poškodoval.