KRANJSKA GORA – V petek ob 19.20 so na pobočju Ciprnika v občini Kranjska Gora tuji planinci zašli s poti, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci GRS Kranjska Gora in dežurna ekipa GRS Brnik so osebo, ki je bila lažje poškodovana, oskrbeli in jo skupaj s šestimi nepoškodovanimi osebami s pomočjo helikopterja SV prepeljali v dolino.