S helikopterjem reševali premražena planinca

BOHINJ – Ob 4.48 so pred planinsko kočo Planika v občini Bohinj posredovali gorski reševalci GRS Bohinj. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so oskrbeli dva premražena in onemogla planinca. S helikopterjem SV so oba prepeljali v SB Jesenice.