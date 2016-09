S ceste zapeljal v prepad

VIDEM – V nedeljo malo pred 18. uro je pri naselju Gradišče v občini Videm voznik z osebnim vozilom zapeljal z makadamske ceste v obcestni prepad, kjer se je vozilo ustavilo v grmičevju.

Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči s Ptuja.

Gasilci PGD Ptuj so odklopili akumulator vozila, zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.