S ceste v lesen most

ŠKALE – V noči na petek je v Škalah v občini Velenje osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v lesen most, poroča uprava za zaščito in reševanje. Pri tem se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj dogodka, ga razsvetlili, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji in reševalcem. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.