S ceste v jarek in na streho

ČRNOVA – V noči na nedeljo je na cesti Velenje–Arja vas v Črnovi v občini Velenje voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča v jarek in se prevrnil na streho.

Gasilci PGD Velenje in PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenca iz vozila in nudili pomoč reševalcem. Poškodovanec je bil prepeljan na zdravljenje v celjsko bolnišnico, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.