S ceste v jarek

KRANJ – Kljub temu da so policisti že prejšnji teden opozarjali, da bodo do nedelje, 13. novembra, poostreno nadzirali promet, predvsem bodo pozorni na voznike, ki bodo za volan sedli pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ljudi to, kot kaže, ne gane pretirano. Že vse od začetka akcije policisti v statistiko vsak dan beležijo pijane voznike, tudi takšne, ki so v stanju zmanjšane prištevnosti povzročili nesreče. Med njimi je bil včeraj zgodaj zjutraj Blejčan. Z 0,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka se je Gorenjec spravil za volan, očitno se mu je zelo mudilo, kombinacija alkohola in hitrosti pa je pripomogla k temu, da je moški izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v jarek. K sreči je bila poškodovana le pločevina, voznika pa čakajo sankcije, da le policisti končajo postopek proti njemu. »Pijani vozniki vožnjo velikokrat končajo tako klavrno, kot jo je danes Blejčan, še bolj pogosto pa škodo in poškodbe povzročajo drugim. Zaradi alkohola vozijo hitreje, na neustrezni varnostni razdalji, po napačni strani ceste ali preblizu roba, nevarno prehitevajo, njihovi manevri so ostri in napadalni, voznik pa ima povsem izkrivljeno predstavo o dogajanju na cesti,« je včeraj znova opozoril Bojan Kos, ki skrbi za komunikacijo z javnostjo na kranjski policijski upravi, in dodal: »Alkohol zato ne spada na cesto, ne spada za volan, nepredvidljive reakcije pa so tudi razlog, da mora oseba pod vplivom alkohola sedeti na zadnjih sedežih, in nikakor ne spredaj.«