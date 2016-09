S ceste v jarek

AJDOVŠČINA – V četrtek zjutraj je na odseku hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino v občini Vipava osebni avtomobil zapeljal z vozišča v obcestni jarek.

Poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ajdovščina in ga prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Na spletni strani uprave z zaščito in reševanje so še zapisali, da so gasilci GRC Ajdovščina zavarovali kraj nesreče, preventivno odklopili akumulator poškodovanega vozila in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika.