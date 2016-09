S ceste in v hišo

MURSKA SOBOTA – Včeraj zjutraj, ura je bila okrog 7.40, se je na regionalni cesti med Gornjo Radgono in Mariborom, natančneje v naselju Podgrad, zgodila hujša prometna nesreča, v kateri se je ranil 23-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je nenadoma izgubil nadzor nad svojim jeklenim konjičkom, treščil v dva prometna znaka, zapeljal s ceste in po travi vozil še nekaj metrov, vmes zadel v ograjo, ustavil pa ga je šele trk v stanovanjsko hišo. Ranjenega voznika so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Gornje Radgone, tamkajšnji prostovoljni gasilci pa so na avtomobilu odklopili akumulator in očistili motorne tekočine, ki so ob trku iztekle iz vozila. Kako hude telesne poškodbe je utrpel voznik, včeraj še ni bilo znano, so pa policisti po besedah tiskovne predstavnice PU Murska Sobota Suzane Rauš ugotovili, da je mladenič vozil pod vplivom alkohola, zaradi vseh kršitev pa ga čaka kar nekaj položnic.