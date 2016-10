S ceste v drevo, potem pa v bolnišnico

DRNOVO – V noči na sredo je na Drnovem osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali, razsvetlili in nudili pomoč reševalcem ter policistom. Reševalci NMP Krško so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico.