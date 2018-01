S ceste in v drevo

RUMANJA VAS – V soboto zvečer so policisti iz Dolenjskih Toplic med Rumanjo vasjo in Gradiščem obravnavali prometno nesrečo, v kateri so štirje udeleženi naknadno iskali zdravniško pomoč. Po prvih ugotovitvah policistov je 25-letnik (domnevno zaradi prevelike hitrosti) izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Voznik in trije mladi sopotniki so se pri tem lažje poškodovali. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa ni pokazal prisotnosti alkohola, so sporočili iz PU Novo mesto.