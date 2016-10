S ceste v brežino, na pomoč tri pristojne službe

KAMNIK – V soboto ob 3.21 je na cesti od Vrhpolja proti Podhruški v občini Kamnik voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v brežino.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odprli pokrov vozila ter odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika in cestišče posuli z vpojnim sredstvom. Razsvetlili so tudi kraj nesreče in pomagali vlečni službi pri natovarjanju poškodovanega vozila, je poročala uprava za zaščito in reševanje.