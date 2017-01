S ceste pri krožišču: prebil je ograjo

LJUBLJANA – Ob 9.36 je na severni ljubljanski obvoznici pri krožišču Tomačevo osebno vozilo prebilo varovalno ograjo in obstalo na klančini.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in reševalci nujne medicinske pomoči RP Ljubljana, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posledice nesreče so s cestišča odstranili delavci cestnega podjetja Dars.

Na kraju so bili tudi policisti.