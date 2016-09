S ceste in na streho

KVASICA – V torek malo po 16. uri je pri Kvasici v občini Črnomelj osebno vozilo zapeljalo s ceste in pristalo na strehi.

Reševalci NMP Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe in počistili kraj nesreče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.