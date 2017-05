S ceste in na streho

LOGATEC – V četrtek ob 10.01 je na cesti Logatec–Laze pred odcepom za Lom voznica z osebnim vozilom zapeljal s ceste in pristala na strehi.

Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli in počistili razlite motorne tekočine ter postavili avto nazaj na cesto. Reševalci NMP Logatec so lažje poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.