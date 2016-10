S ceste na bok

LJUBLJANA – Včeraj zvečer se je ob 19.23 na cesti od Povodja proti Šmartnemu pod Šmarno goro zgodila prometna nesreča.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. Ena oseba se je pri tem poškodovala. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, postavili avto na kolesa, ga izvlekli na cesto in odklopili akumulator.