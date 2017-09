Ruski navijač izgnan, policist ostal praznih rok

MARIBOR – Včeraj opoldne je na okrožnem sodišču vladalo nevsakdanje stanje. Na vhodu, ki ga sicer varujejo zasebni varnostniki, je mrgolelo kriminalistov, oblečenih v civilna oblačila. Tja so prišli, da bi vzdrževali red na sojenju ruskemu navijaču Andreju Martijanovu. Ne da bi bil nevaren 25-letni Moskovčan, saj so ga z lisicami na rokah pripeljali iz mariborskega zapora, ampak so prihod na sodišče napovedali člani mariborske navijaške skupine Viole. Njihov vodja in ustanovitelj Roman Križnjak je pred vrati razpravne dvorane v pritličju mariborske hiše pravice stal s svojo partnerico Melito. »Sem na zvezi z ruskim konzulom v Sloveniji, da fanta čim prej spravimo nazaj v domovino. Njegova hči je minulo soboto praznovala tretji rojstni dan, on pa je tukaj v priporu,« je o svojih miroljubnih načrtih razlagal Križnjak.

Rus je bil obsojen na leto dni pogojne zaporne kazni in petletni izgon iz Slovenije.

Strah, da bi izbruhnili navijaški izgredi, je bil zaman. Podobno miroljubno je bilo tudi pred sodnico Barbaro Nerat, saj sta tako tožilstvo kot obramba sodišču predložila podpisan sporazum o priznanju krivde. »Zelo žal mi je za to, kar se je zgodilo,« je sodišču razlagal Andrej Martijanov, potem ko mu je tožilka Katja Lutarič prebrala obtožnico. V njej je zapisano, da je prejšnjo sredo pred tekmo nogometne lige prvakov med mariborskim klubom in ruskim Spartakom v Prežihovi ulici s hrbta udaril policista Gregorja Bezjaka v obraz. Policist je bil lažje ranjen, ima razmajan zob in počeno zgornjo ustnico. »Oškodovanec bo najverjetneje ostal brez sprednjega zoba. Predlagam, da sodišče pripozna premoženjskopravni zahtevek in njegovo plačilo postavi kot pogoj,« je bil odločen pooblaščenec poškodovanega policista, odvetnik Slavko Vesenjak.

3900 evrov odškodnine je policist zahteval od ruskega navijača.



Četudi je bilo pričakovati, da bo predobravnavni narok končan v slabi uri, se je vlekel kot jara kača. Na koncu je padla odločitev, ki je bila v prid Rusu. Ker je priznal krivdo, je sprejel tudi pogojno obsodbo enega leta zapora s preizkusno dobo petih let. Ob tem bo težko kršil zakon v Sloveniji, saj je sprejel tudi petletni izgon iz Republike Slovenije. »Oškodovanca pa se z njegovim zahtevkom v znesku 3900 evrov napoti na pot pravde,« so bile zadnje besede sodnice Barbare Nerat. Odvetnik Vesenjak je prepričan, da je možnost, da bi policist od Rusa dobil odškodnino, enaka nič. Rusa pa so policisti včeraj odpeljali do mejnega prehoda Gruškovje, od koder naj bi se s pomočjo Romana Križnjaka odpravil do Beograda in od tam še istega večera poletel proti Moskvi.