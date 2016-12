Rudija trikrat ustrelil v glavo

Rudi Pirc je umrl star 39 let. Foto Tanja Jakše Gazvoda

Višji državni tožilec Bojan Avbar je obtoženemu za priznanje ponudil slabih 12 let zapora. Foto Tanja Jakše Gazvoda

NOVO MESTO – »Nimam kaj priznati. Jaz tega nisem naredil. Tisti, ki je Rudija ustrelil, je doma, jaz pa v priporu! Očitno me je Jelica Pirc zamenjala s kom drugim, res ne vem, zakaj,« je na novomeškem sodišču pred sodnico Natalijo Picek Kink flegmatično, z rokami v žepih, dejal Sandrijel Brezar iz novomeškega romskega naselja Šmihel. Mladenič, ki je postal polnoleten v začetku marca letos in ima končane tri razrede osnovne šole, je oče enega otroka, starega dve leti in pol.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«