Roparju s plastično pištolo zapor

NOVO MESTO – Če bo sodba obveljala, bo moral 25-letni Borut Cvelbar iz Sel pri Dolenjskih Toplicah tri leta in 10 mesecev preživeti za zapahi zaradi ropov trgovin. Ti so se zgodili decembra lani in januarja letos, ko je zamaskiran obiskoval prodajalne po Dolenjskem in Beli krajini, čeprav je prodajalkam grozil z otroško pištolico, ki pa je bila res videti kot prava. Kljub kar visoki kazni jo je Cvelbar, ki je priznaval le tri rope, dveh pa ne, bolje odnesel, kot če bi krivdo priznal na predobravnavnem naroku, saj mu je tožilec takrat za vse grehe ponudil eno leto višjo kazen, kot jo je zdaj dobil.



»Priznam, da sem bil v trgovini Perko na Otočcu in v Viti v Novem mestu ter v lokalu pri Matičku v Semiču, nič pa nimam z ropom trgovine Sonček v Dolenjskih Toplicah in tatvino iz predala blagajne v trgovini Mladica v Semiču,« je Cvelbar, ki je nekoč že prestal petletno zaporno kazen, pojasnil sodniku Boštjanu Koviču in se pokesal za nespametne grehe, na svojo temno preteklost pa želi, kot je zatrdil, čim prej pozabiti. Povedal je, da ni deloval sam, s seboj je imel kolega, ki ga je čakal v avtu. Njegovega imena ni hotel izdati, je pa pojasnil, da ni bil čisto pri sebi, ker je združil alkohol in tablete, kar mu je tudi precej zameglilo spomin.

3590 evrov si je Cvelbar nabral na roparskih pohodih.

Vsi ropi oziroma tatvine izpred enega leta so se zgodili enako: ropar je vstopil z zakritim obrazom in kapuco čez glavo, zaposleni zakričal »Vadi pare«, potem pa je ali sam segel v blagajno ali pa prodajalki iztrgal denar iz rok. V trgovini Perko ni bil uspešen in je ostalo pri poskusu, iz Vite je odnesel 1300 evrov, v Semiču mu je natakarica izročila 190 evrov. V Sončku je dobil 700 evrov, v Mladici pa je tat izkoristil krajšo odsotnost zaposlene in pograbil predal, ga kar iztrgal iz blagajne ter z okoli 1400 evri pobegnil neznano kam.



Ker je torej tri dejanja, Perko, Vita in Matiček, priznal, se je sodišče posvetilo le razčiščevanju okoliščin ropa v Sončku in tatvine v Mladici. Za slednje ni bilo dovolj dokazov, da je bil tam Cvelbar, za Sonček pa se ni mogel izogniti odgovornosti, sodišče je namreč angažiralo celo strokovnjake fakultete za šport, da so analizirali njegovo gibanje, pod drobnogled ga je vzel celo izvedenec za primerjavo oseb na fotografijah in posnetkih. Sodba še ni pravnomočna.