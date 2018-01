Roparja s šopkom ne damo Hrvatom

ZAGREB, KRŠKO – Kronisti Jutarnjega lista so neprijetno presenečeni, saj naj bi vrhovno sodišče Slovenije zavrnilo hrvaško zahtevo za izročitev slovenskega državljana: gre za tako imenovanega roparja s šopkom rož, 40-letnega Romana Stunkoviča z Velikega Obreža pri Dobovi. V dopisu, ki naj bi ga uradna Ljubljana konec decembra poslala uradnemu Zagrebu, naj bi bilo namreč le kratko sporočilo, da izročitev ne bo realizirana, ker za to ni pogojev.

Drži, Stunkoviča res ne bomo izročili Hrvatom, vendar to ni bila odločitev vrhovnega sodišča, ki v takih zadevah ni pristojno za odločanje, ampak dveh nižjestopenjskih. Predsednik za Stunkoviča krajevno pristojnega okrožnega sodišča v Krškem Gojmir Pešec nam na kratko odgovori: »Okrožno sodišče v Krškem je dovolilo predajo, ljubljansko višje sodišče pa jo je zavrnilo.«

Začel z voščilom za dan žena

Kdo ve, torej, kdaj in ali sploh kdaj bo Stunkovič odgovarjal za to, kar mu očitajo južni sosedje. Na podlagi njihovega naloga za prijetje in predajo so ga 2. novembra lani pri nas aretirali, privedli na krško sodnijo, preiskovalni sodnik pa ga je poslal v hišni pripor. Stekli so ekstradicijski mlini, ki so se torej končali s košarico Hrvatom.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«