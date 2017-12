Roparja posnele nadzorne kamere

DOLGA VAS – Pisali smo že, da je v soboto nekaj minut pred 22. uro nekdo oropal menjalnico ob nekdanjem mejnem prehodu v Dolgi vasi. Dva moška sta si prilastila zajeten kupček denarja, kakšnih 6000 evrov v različnih valutah ga je bilo, uslužbenko, ki je poleg dela v menjalnici tudi stregla goste v bližnji restavraciji, pa sta zaklenila v prostore menjalnice. Pred ropom so varnostne kamere, ki jih imajo lastniki postavljene v objektu, posnele enega od zlikovcev. Posnetek je nekoliko slabše kakovosti, a jasno se vidi, kaj ima storilec oblečeno, po čemer ga morda kdo le prepozna, sploh če je moški Slovenec ali morda celo domačin.



175 cm je visok ropar, ki so ga ujele kamere





Tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš je zlikovca tudi opisala: »Prvi storilec je bil mlajši moški močnejše postave, visok okrog 175 cm, krajše postriženih temnejših las, na glavi je imel modro kapo s ščitnikom. Oblečen je bil v svetlo zeleno zimsko jakno s kapuco, temno zelen pulover in modre kavbojke, obut pa je bil v črne športne copate z belim robom. Pri sebi je imel črno pištolo. Drugi ropar je starejši moški, visok okrog 180 cm, suhe postave, črnih las in štrleče brade. Na glavi je imel kapo s ščitnikom. Oblečen je bil v daljšo temno jakno in svetlejše hlače, obut pa v črne čevlje.« »Policisti pozivamo vse, ki bi kar koli vedeli o ropu, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« je še dodala Rauševa. Policisti za neznancema pospešeno poizvedujejo, glede na bližino meje pa je povsem mogoče, da sta roparja po dogodku v zavetju noči zapustila območje naše države.