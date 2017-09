Ropar z Božičkovo brado je bil Slovenec

CELOVEC – Avstrijska policija je pred nekaj dnevi oznanila, da je končno izsledila skrivnostnega roparja z Božičkovo brado, ki je novembra lani strašil in ropal po Celovcu; 21. novembra lani je zamaskiranec prišel v gostinski lokal s hitro prehrano tik pred zaprtjem, bilo je nekaj minut pred deseto zvečer. Ko je vstopil, je potegnil pištolo ter zaposlenima ukazal, naj ležeta na tla. Zatem si je postregel z iztržkom iz blagajne, v njej je bilo 500 evrov, jih spravil v nahrbtnik in pobegnil v noč.

Avstrijska policija – ki je na prizorišče dogajanja prišla pol minute po sprožitvi alarma – je že takrat našla prstne odtise storilca, ki je pri begu izgubil tudi tablete. A štiri dni pozneje so se ukvarjali z novim ropom v mestu: v eno izmed poslovalnic verige Libro, kjer prodajajo šolske potrebščine, je malce pred zaprtjem vstopil neznanec, zamaskiran z Božičkovo brado in sončnimi očali. Štirim uslužbenkam je zagrozil s pištolo ter v nemščini zakričal: »Denar sem!« A šokirana prodajalka se ni ganila, zato jo je odrinil ter si sam postregel. Vzel je nekaj sto evrov in tudi takrat ubežal – a le za nekaj mesecev.

Maja letos so namreč v sektorju mestne policije vodili postopek zoper 37-letnega Slovenca, ki so mu dokazali niz tatvin po trgovinah; privedli so ga v pripor in kmalu obsodili na enoletno zaporno kazen. Po nadaljnjih poizvedbah o njegovih dejavnostih so ugotovili, da njegove sledi ustrezajo tako tistim, ki so jih našli v lokalu s hitro prehrano, kot tistim iz trgovine Libro.

Že ob storitvi ropa so ga sumili, da je izpeljal še enega, ko je izpraznil blagajno poslovalnice banke v Škofičah pri Vrbskem jezeru (Schiefling). Avstrijska policija je sporočila še, da je osumljenec prebil v različnih zaporih po Nemčiji in Sloveniji že več kot 18 let, torej pol življenja, temu pa bo najverjetneje moral prišteti še kakšno leto (verjetno pa več) za avstrijskimi zapahi.