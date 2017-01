Ropar s škarjami nad prodajalko: Daj mir!

LJUBLJANA – V nedeljo okrog 19.45 je bila PU Ljubljana obveščena o ropu trgovine na Celovški cesti v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v trgovino šel do blagajne, kjer v tem času ni bilo nikogar od zaposlenih, in odklenil predal blagajne, iz katere je vzel denar. Njegovo početje je opazila ena od zaposlenih, neznani moški pa se je obrnil proti njej s škarjami v rokah in odvrnil prodajalki, da naj da mir. Denar, ki ga je imel v roki je dal v žep in zapustil trgovino.

Neznani moški je visok 180 cm, je suhe postave, z urejeno brado in brki, oblečen v temno modro bundo s kapuco z »mucko«, na glavi imel črno volneno kapo, obute pa je imel svetlo rjave čevlje - »piščančke«, so sporočili iz PU Ljubljana.