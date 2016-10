Ropar grozil prodajalcu, prijel ga je občan

LJUBLJANA – Policisti so v petek nekaj po 3. uri odvzeli prostost 39-letnemu moškemu, ki je vstopil v prostore bencinskega servisa na Celovški cesti in od prodajalca z grožnjo zahteval denar, nato pa sam stopil za prodajni pult in pograbil denar iz blagajne.

Moškega je prijel in obvladal občan, ki je ravno takrat vstopil v prostore bencinskega servisa. Kmalu zatem pa so vstopili še policisti, ki so opravljali nadzor bencinskega servisa in osumljenca vklenili.

Pri osumljencu so našli nevarne predmete, in sicer nož, večji izvijač in solzivec, prijetju pa se je upiral.