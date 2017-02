Ropal pred petimi leti, obsodili so ga na štiri

KOPER – S še eno sodbo v imenu ljudstva se je končala zgodba o razvpitih roparjih iz okolice italijanskega Bergama, ki so pred nekaj leti izpeljali kar nekaj oboroženih ropov v primorskih bankah. Enega od njih so zagrešili septembra 2012 v sežanski poslovalnici Banke Koper. Bili so štirje, eden je čakal v ukradenem twingu, drugi je stal pri vhodnih vratih kot stražar, dva pa sta se zapodila v poslovalnico. Prvi je z macolo razbil stekleno steno in kradel denar iz trezorja, drugi pa s pištolo grozil uslužbenkam ter jemal evre iz njihovih blagajn. Iz Sežane so pobegnili bogatejši za 284.000 evrov.



Leto dni po ropu so policisti v Kopru izsledili in aretirali dva od njih, Ruggerja Marcassolija in Maria Bonaldo. Sodili so jima na tamkajšnjem okrožnem sodišču, Marcassolija je doletela kazen štirih let in dveh mesecev zapora, Bonalda pa pet letih in dveh meseca zapora. Eden od roparjev je ostal neznani sostorilec, za tretjim, Cesarejem Ghilardijem, pa je bil kar dolgo v veljavi evropski nalog za prijetje in predajo.



Vmes so ga sicer prijeli italijanski varnostni organi, a so ga kmalu izpustili na prostost, leta 2015 pa so ga aretirali švicarski policisti in konec tega leta se je po končanem izročitvenem postopku znašel v slovenskem priporu. Kot poročajo Primorske novice, se je zdaj končalo tudi sojenje proti njemu, koprska sodnica Meri Mikac ga je obsodila na tri leta in 11 mesecev zapora ter na 7500 evrov denarne kazni. Ugodila je tudi premoženjskopravnemu zahtevku bankine zavarovalnice Generali, ki zahteva vrnitev ukradenega denarja.



Ghilardi je sicer vpletenost v oborožen napad na sežansko banko ves čas zanikal in tudi po izreku sodbe je bentil, da se mu je zgodila krivica. Toda kaj, ko naj bi se njegove DNK-sledi znašle na predmetih, ki so bili uporabljeni med ropom, denimo na macoli, lasulji, podkapi in kapi. Čeprav je imel pripravljena pojasnila, da si je macolo pred časom sposodil od Bonaldija, tudi lasulja naj bi bila njegova in si jo je ob neki priložnosti le nataknil na glavo, mu na sodišču niso verjeli in so ga torej spoznali za krivega.



Do nadaljnjega ostaja v koprskem hišnem priporu, v katerega se je po plačilu 130.000 evrov varščine iz pravega preselil lani. Obramba in tožilstvo sta po prvostopenjski sodbi že tudi napovedala pritožbi. Tožilki Anji Štrovs se zdi kazen premila, saj je za Ghilardija zahtevala štiri leta in devet mesecev zaporne kazni, njegov odvetnik Janez Starman pa je prepričan, da je klient popolnoma nedolžen, saj naj kot uspešen podjetnik ne bi imel prav nobenega motiva, da bi se pečal z ropanjem.