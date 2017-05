Ropal kot po tekočem traku z imitacijo prave pištole

LJUBLJANA – Šišenski policisti so na podlagi zbranih obvestil v sredo odvzeli prostost 21-letnemu Ljubljančanu, osumljenemu štirih ropov.

Ugotovili so, da je 15. marca okoli 9. ure pristopil do zaposlene v prodajnem kiosku na Trubarjevi ulici v Ljubljani ter od nje z grožnjami, ki jih je podkrepil s pištolo, zahteval gotovino. Odtujil je nekaj več kot 200 evrov gotovine in pobegnil. Drugo dejanje je izvršil 20. marca, ko je z grožnjami od zaposlene v prodajalni na Prušnikovi ulici zahteval gotovino in si nekaj preko 100 evrov tudi prisvojil. Tretji rop je izvršil 22. marca okoli 21. ure, ko je v gostinskem lokalu na Brilejevi ulici v Ljubljani z grožnjami zaposleni odtujili nekaj deset evrov gotovine, 26. aprila pa je v prodajnem kiosku na Prušnikovi ulici odtujil okoli 500 evrov gotovine.

Vsakič je bil zamaskiran, svoje grožnje pa je podkrepil s pištolo. V postopku so policisti osumljencu zasegli tudi pištolo, za katero pa se je ugotovili, da gre za imitacijo orožja. V četrtek so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil hišni pripor (v preteklosti ni bil obravnavan za kazniva dejanja).