Rop železniške postaje mu ni uspel, zato je oropal hotel

CELJE – Celjski policisti poročajo, da je v nedeljo okoli 19.45 neznanec vstopil v recepcijo hotela na Krekovem trgu v Celju, receptorju zagrozil s pištolo in zahteval denar.

»Ko mu je receptor izročil manjšo količino denarja, je prostore hotela zapustil in peš odšel v smeri Razlagove ulice in Ulice XIV divizije. Storilec je bil oblečen v sivo jakno s svetlo črto na levem ramenu in z odsevnikom na rokavu ter v sive športne hlače. Na glavi je imel volneno kapo z izrezom za oči, na rokah pa svetlo modre rokavice,« so sporočili iz PU Celje. Govoril je slovensko.

Isti storilec je nekaj minut pred ropom hotela poskušal oropati zaposleno pri blagajni železniške postaje v Celju, kjer ji je skozi okence zagrozil s pištolo. Ko je stopila izza pulta, je pobegnil.