Rop na Vrhniki

LJUBLJANA – 17. januarja so PU Ljubljana v zgodnjih jutranjih urah obvestili o ropu.

»S kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 42-letnik tega dne žensko, ki je šla mimo njega, udaril, ji odtujil torbico in stekel vstran. Ker je oškodovanka vpila na pomoč, se je vrnil do nje in jo ponovno udaril ter zbežal. Z oškodovankino odtujeno bančno kartico je opravil še tri dvige gotovine na bankomatu,« so nam sporočili.

Škode je za nekaj sto evrov, zdravniško pomoč pa je oškodovanka odklonila. Zoper osumljenca so policisti podali kazensko ovadbo.