Romuni pobirali prispevke, nasedlo jim je deset ljudi

LESCE – Radovljiški policisti so v četrtek popoldne pred živilsko trgovino v Lescah zaradi nedovoljenega pobiranja prostovoljnih prispevkov obravnavali tri Romune. Dva sta se kot pobiralca prispevkov pretvarjala, da sta gluhonema, in pobirala denar, tretji pa ju je prevažal okoli.

Nedovoljenega dejanja so se vsi trije več kot očitno zavedali, saj so neuspešno poskušali pobegniti. Policisti so v postopku obravnavali vse tri, dva pa so zaradi prekrška privedli še k sodnici pristojnega sodišča, ki je enemu izrekla izgon iz države.

Romunom je nasedlo okoli deset ljudi, pobrane prispevke pa so jim policisti zasegli, so sporočili iz PU Kranj.