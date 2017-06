Romun pobiral denar, izgnali so ga iz Slovenije

DOMŽALE – Policisti so na Viru pri Domžalah pri storitvi prekrška zalotili 24-letnega državljana Romunije, ki je na nedovoljen način zbiral prostovoljne prispevke. Pri sebi je imel plastificirano mapo z napisom: Nacionalno združenje za invalidne otroke in gluhoneme ustanavlja nacionalni center za invalidne otroke v Sloveniji. Podpis. Hvala.

Njegovo početje je bilo videti vsiljivo, saj se je postavljal pred mimoidoče in jim vsiljivo ponujal mapo pred obraz, da bi videli vsebino in mu darovali denar. Policisti so kršitelja pridržali in z obdolžilnim predlogom privedli k sodniku za prekrške, ki mu je izrekel opomin in stransko sankcijo izgona iz države za dobo šestih mesecev.

Tujca so policisti odpeljali do mejnega prehoda, kjer je bil odstranjen iz države.