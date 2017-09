Romun kradel gorivo

MARIBOR – Policisti PP Maribor II so v sredo pri tatvini nafte na počivališču Maribor ob avtocesti A1 zalotili in prijeli 30-letnega Romuna. Ta je v svoje tovorno vozilo prečrpaval nafto iz tovornega vozila čeških registrskih oznak. Do prijetja mu je uspelo prečrpati za okoli 700 litrov nafte (vrednost okoli 800 evrov).

Policisti so ugotovili, da je Romun pred tem na istem počivališču iz tovornega vozila poljskih registrskih oznak na enak način odtujil že okoli 550 litrov nafte. Policisti so mu zasegli črpalko in cevi za prečrpavanje, s katerimi je izvrševal kaznivo dejanje, ter seveda tudi odtujeno gorivo. Ovadili ga bodo pristojnemu tožilstvu.