Romi osumljeni vloma v župnišče

CELJE – V zadnjem obdobju so policisti na območju Policijske uprave Celje in sosednjih policijskih postaj obravnavali več vlomov v župnišča. »Nazadnje so vlom pred dobrim tednom obravnavali v Radečah, od koder so storilci pobegnili z osebnim vozilom audi A4 črne barve, a sta ga še iste noči med kontrolo prometa opazila policista Policijske postaje Rogaška Slatina in ga tudi nameravala ustaviti. Ko je voznik opazil patruljo, je še pospešil in divjo vožnjo nadaljeval proti centru Rogaške Slatine, nato pa proti Topolam. Med begom je celo ugašal luči, zato je pred naseljem Topole zapeljal v obcestni jarek,« poroča tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin. Kot so ugotovili policisti, so bili v audiju štirje moški, stari 20, 26, 36 in 28 let, vsi doma z območja Novega mesta in Krškega, vsi naj bi bili Romi. V nadaljnjem postopku so policisti potrdili sum, da so tako voznik kot sopotniki sodelovali pri vlomu v župnišče v Radečah, zato so jim odvzeli prostost in jih ovadili. »Ker pa smo v zadnjem obdobju obravnavali več drznih vlomov v župnišča, obstaja sum, da so osumljeni sodelovali še pri katerem od vlomov v drugih krajih, a policisti in kriminalisti o preostalih vlomih še zbirajo obvestila,« je še dejala Trbulinova.



V Slovenskih novicah smo nedolgo nazaj že pisali o tem, da so bili nepridipravi v noči na 24. avgust na pohodu v dveh sosednjih farah, in sicer v Laškem in Šentjurju. Policisti so bili o obeh vlomih obveščeni v sredo, 24. avgusta, zjutraj. Neznanci so iz pisarne župnišča v Laškem odnesli trezor, ga pred župniščem odprli in iz njega ukradli okrog 4000 evrov gotovine. Manj uspešni so bili v Šentjurju, od koder jim je iz prenosne blagajne uspelo odnesti le manjšo vsoto gotovine, saj v njej ni bilo vrednejšega bankovca. V začetku septembra so bili o roparski tatvini obveščeni tudi žalski policisti. Dva zamaskirana neznanca naj bi v župnišče v Preboldu vlomila v noči na soboto, 3. septembra, a ju je pri tem zalotil tamkajšnji duhovnik. Neznanca se nista pustila motiti, začela sta mu groziti in ga celo fizično napadla. Duhovnik k sreči menda ni utrpel hujših poškodb. Ko jima je uspelo ukrasti nekaj denarja, sta zlikovca s kraja dogodka pobegnila.



Čeprav še ni mogoče trditi, da so bili v vse vlome vpleteni isti osumljenci, pa obstaja velika verjetnost, da so sodelovali še pri katerem od naštetih in niso obiskali le Radeč. Vsem vlomom je namreč skupno to, da so bili izvršeni zelo predrzno. V Laškem, denimo, so se na pragu že skorajda srečali s tamkajšnjim nadžupnikom, v Radečah pa so občanu, ki jim je po naključju prekrižal pot, iz rok izpulili steklenico pijače.