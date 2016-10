Romeo Bajde krivde ni priznal

CELJE – Velenjčan Romeo Bajde, ki ga obtožnica bremeni umora partnerke iz ljubosumja decembra lani v Velenju, na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Celju krivde ni priznal. Sojenje Bajdetu se bo z zaslišanji prič začelo 5. decembra, za december pa je nato sodnik Zoran Lenovšek tudi že razpisal več datumov obravnav.

Zagovornik Bajdeta, odvetnik Tomaž Bromše, je na začetku današnjega preobravnavnega naroka predlagal izločitev javnosti tako s predobravnavnega naroka kot tudi z glavne obravnave zaradi varstva osebnega in družinskega življenja obtoženega.

Sodnik Lenovšek predlogu za izločitev javnosti na današnjem predobravnavnem naroku ni sledil, kasneje pa se med potekom glavne obravnave lahko odloči tudi drugače, je pojasnil. S predlogom za izločitev javnosti se tudi ni strinjala tožilka Simona Kuzman Razgoršek. Bromše pa je po zaključku predobravnavnega naroka v izjavi medijem dejal, da pričakuje, da bo na glavni obravnavi v večjem delu javnost izključena.

Obtoženi Bajde, ki je od dogodka decembra lani v priporu v Celju in je v preteklosti že bil obsojen zaradi nasilništva, lahko glede na ugotovitve izvedenca obravnavam na sodišču aktivno sledi največ dve uri, pretežno sede. To bo, kot je danes pojasnil sodnik, upoštevano med celotnim postopkom pred sodiščem.

Bajde naj bi svojo partnerko med prepirom ubil decembra lani v Velenju. S truplom v vozilu naj bi nato odpeljal do dežurne ambulantne velenjskega zdravstvenega doma in reševalcem priznal dejanje.

Kakšen je bil predlog tožilstva v primeru, da bi Bajde priznal krivdo, ni znano, ker v pogajanjih, ki so tajna, do sporazuma med tožilstvom in obtoženim ni prišlo.

Bajdetu glede na obtožnico grozi zaporna kazen od 15 do 30 let.