Rok umrl po žuru za 18. rojstni dan

Rokovi skrušeni prijatelji in gasilci PGD Moste. Foto: Dejan Javornik

»Med intervencijo si nismo hoteli priznati, da sta bila to naša fanta.« Foto: PGD Moste

Nerazdružljivo povezana Rok in Matic. Foto: Osebni arhiv

KOMENDA – Odkar ga je Matic Ciperle v vrtcu ugriznil v prst, sta bila z Rokom nerazdružljiva. Ne le prijatelja, tudi strastna gasilca, še več, srednješolec Rok Kern je želel postati kar poklicni. In to bi gotovo tudi postal, saj je bil rojen za poklic, ki zahteva celega človeka, ne le fizično, tudi psihično.

V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Moste so Roka že zdavnaj vzeli za svojega, ne nazadnje je na njihova vrata potrkal že pri sedmih letih. Tu je našel svojega mentorja, Matica Zupana, enega najboljših v veščini, ki se imenuje Firefighter Combat Challenge (FCC), disciplini, v kateri sta zajeti najtežji dve minuti v življenju odlično pripravljenega gasilca. »Skupaj sva preživela ničkoliko ur, tega fanta sem potegnil z ulice, saj sem v njem videl fantastičen potencial.«



Zupan je pred dnevi prišel iz Amerike, in sicer s svetovnega prvenstva, kjer so naši osvojili odlično drugo mesto. Za takšno tekmovanje je pripravljal tudi Roka.

