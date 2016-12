Rogaška Slatina: za vrati našli truplo

VDRLI SO

ROGAŠKA SLATINA – Danes popoldne ob 16.35 so v Ulici 14. divizije v Rogaški Slatini gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, kjer so našli preminulo osebo, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Več sledi ...