Ribič iz Strunjana ujet na morju

STRUNJAN – V četrtek pozno popoldne je patrulja postaje pomorske policije s patruljnim čolnom P-08 dobila klic moškega, da je zunaj rta Strunjan ostal na morju v okvari s svojim čolnom ribič iz Strunjana.

Policisti so ribiča našli, pri tem pa ugotovili, da je odplul na morje s svojim manj kot štiri metre dolgim čolnom z zunajkrmnim motorjem kljub zelo slabim vremenskim razmeram z močnim vetrom in valovi. Patrulja je ribiča in njegov čoln varno odvlekla do priveza v Strunjanu, so sporočili iz PU Koper.