Ribe poginile v Temenici in ribogojnici

TREBNJE, ZBURE – V minulih dneh so se morali ribiči Ribiške družine Novo mesto kar dvakrat ukvarjati s poginom rib. Večji se je zgodil v ribogojnici v Zburah, ki jo ima ribiška družina v najemu. »Ko smo ugotovili pogin, smo takoj poklicali inšpektorico nacionalnega veterinarskega urada, in ta si je ribogojnico ogledala. Natančnega vzroka ni mogla ugotoviti, je pa podala domnevo, da so ribe verjetno poginile zaradi pomanjkanja kisika, saj je bil pretok vode nekoliko nižji. Znakov onesnaženja ni bilo, voda sicer v ribogojnico priteka iz potoka Laknica,« je dejal predsednik Ribiške družine Novo mesto Djordje Vučković in poudaril, da bolezni v tej ribogojnici ni, bodo pa pogin obravnavali tudi v četrtek na upravnem odboru družine. Podobni primeri so se po državi že dogajali, tu pa ne. »Ta ribogojnica je manjša, ima dva bazena, v njem imamo tri tone rib, šarenke in potočne postrvi. Poginilo jih je več kot polovica, približno dve toni,« je še dodal in pojasnil, da imajo to ribogojnico za potrebe vlaganja rib in občasno za prodajo na trgu. Sicer pa imajo lastno ribogojnico v Lukni pri Prečni, ki je večja, ima namreč 18 bazenov.

Pogin rib se je zgodil tudi v ponedeljek v Temenici. Ribiče je o nenavadno temni vodi v reki ter poginulih ribah obvestila občanka in v Dolenji Podboršt pri Trebnjem je takoj odšel ribiški čuvaj, obvestili so tudi inšpektorja za okolje, ribiško inšpektorico ter policijo. »Ribiči so iz reke pobrali 36 kilogramov rib vseh velikosti, predvsem klene, rdečeoke in platnice, nekaj pa jih je zaradi razgibanega terena ostalo v vodi. Za zdaj je še težko reči, ali je na razdalji enega kilometra poginil ves ribji zarod, saj je bila voda tako umazana, da ribiči niso mogli videti, ali je v njej še kaj živega, je pa drst zdaj v Temenici končana,« je dejal Vučković. Tudi tu je težko govoriti o vzroku pogina, so pa ribiči na tem onesnaženem delu reke opazili toaletni papir, kar kaže na možnost, da je možen izpust iz komunalnega kanala. Reko so pregledali tudi policisti in gasilci PGD Trebnje, odvzeli vzorec vode za analizo in zaradi vidnega oljnega madeža na površini reke postavili pivnike ter lovilna črevesa.