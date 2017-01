Rešilec odpeljal poškodovano osebo

KOPER – V petek ob 16.35 sta na hitri cesti v Kopru trčili osebni vozili, ena oseba pa se je poškodovala. Gasilci JZ GB Koper so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja, očistili cestišče razlitih tekočin, nudili pomoč delavcem Darsa in vlečne službe.

Poškodovano osebo so izolski reševalci nujne medicinske pomoči oskrbeli in jo prepeljali v SB Izola, so sporočili iz PU Koper.