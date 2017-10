Rešilec odpeljal dve osebi

KRŠKO – V sredo ob 12.26 sta na Cesti 4. julija trčili osebno in tovorno vozilo.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, urejali promet do prihoda policistov, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama, odklopili akumulatorja, preprečili razlitje motornih tekočin v meteorni jašek ter jih počistili z vpojnimi sredstvi.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so dve lažje poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju nato prepeljali v brežiško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.