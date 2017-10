Rešilec na cesti v govedo

RAČE – Minuli teden je na območju Policijske postaje Rače zaradi neprilagojene hitrosti padel motorist in se hudo ranil. Povzročitelju so izdali plačilni nalog. Na Idrskem je v soboto ob 19.44 vozilo nujne medicinske pomoči na cesti trčilo v govedo. Ranjenih ni bilo, nastala je le materialna škoda. Gasilci PGD Kobarid so opravili nevtralizacijo razlitih tekočin in odstranili govedo s ceste.

V križišču v Kapli sta ob 17.18 trčili kombinirani vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, ponudili pomoč reševalcem, odklopili akumulatorja in posipali razlite motorne tekočine po cestišču. Reševalci iz Žalca in Celja so dva ranjenca oskrbeli in odpeljali v celjsko bolnišnico. Na območju Policijske postaje Šentilj sta ob 15.50 zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila osebna avta. Pri tem se je en udeleženec hudo ranil. Zoper povzročiteljico sledi kazenska ovadba. V Mengešu, v križišču Jalnove in Kamniške ceste, sta ob 14.47 trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Kamnik in Mengeš. Zavarovali so kraj prometne nesreče, ponudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu ranjenca, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli iztekle tekočine ter ponudili asistenco policiji pri usmerjanju prometa. Domžalski reševalci so ranjenca prepeljali v bolnišnico.

Na Ribiški ulici v Krškem sta ob 11.48 trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenca, usmerjali promet do prihoda policije, pomagali avtovleki pri nakladanju vozil, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in ga počistili. Krški reševalci so ranjenca prepeljali v urgentni center brežiške bolnišnice.

Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so v 48 urah zasegli 21 vozil. Ob 1.19 so policisti na cesti za Hotično ustavili 15-letnika iz Ilirske Bistrice, ki je vozil osebni avto. Vozilo so mu zasegli, sledi predlog na sodišče, saj nima vozniškega dovoljenja, očetu pa so izdali plačilni nalog zaradi opustitve skrbi nad mladoletnikom. Ob 2.41 je pripeljal na mejni prehod Dragonja 71-letni državljan Italije. Policist je pri opravljanju mejne kontrole zaznal močan vonj po alkoholu, zato mu je odredil, naj izstopi iz vozila. Pri tem je opazil njegovo nestabilnost pri hoji, zato mu je odredil preizkus alkoholiziranosti: napihal je 2,16 promila. Spravili so ga v treznilnico.