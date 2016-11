Reševanje v steni Male Mojstrovke

KRANJSKA GORA – V nedeljo ob 14.56 so v steni Male Mojstrovke, občina Kranjska Gora, zaradi snega obtičali trije planinci.

Reševalci GRS Kranjska Gora so odšli do njih, jih z vrvno tehniko rešili iz stene in pospremili v dolino, je poročala uprava za zaščito in reševanje.